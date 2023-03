PAT * REPLICA GIUNTA AI SINDACATI CGIL – CISL – UIL: « ARRETRÀTI AI DIPENDENTI, NESSUNO SCIVOLONE E NESSUNA DECISIONE ASSURDA »

15.55 - venerdì 24 marzo 2023

Arretrati ai dipendenti. Le precisazioni della Provincia. A seguito di una comunicazione sindacale nella quale si mette in dubbio l’impegno della Giunta provinciale di mantenere fede a quanto pattuito in tema di erogazione degli arretrati, è lo stesso Esecutivo a fare chiarezza.

“Nessuno scivolone e nessuna decisione assurda – afferma la Giunta – Anche alle stesse organizzazioni sindacali, infatti, è noto che sul tema è in atto un contenzioso costituzionale e che serietà impone alla stessa Provincia di rispettare le regole. Confidando che l’iter giuridico trovi a breve una soluzione positiva, è corretto comunque informare i dipendenti dello stato delle cose. Al netto delle decisioni che riguardano i dipendenti comunali, in merito alle quali la competenza è in capo agli enti locali, la Giunta conferma in ogni caso la salvaguardia dei diritti dei lavoratori del pubblico impiego.