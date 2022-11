PAT * REPLICA ASSESSORE BISESTI A SINDACO VALDUGA: « LICEO ARTISTICO DEPERO – ROVERETO, BASTA TERGIVERSARE IN PRIMAVERA BANDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA »

16.17 - sabato 19 novembre 2022

Liceo artistico Depero, basta tergiversare, in primavera il bando per la realizzazione della scuola. La replica dell’assessore Bisesti

“L’intervento di realizzazione della nuova sede del Liceo Artistico ‘Fortunato Depero è stato inserito nel tredicesimo aggiornamento del Piano straordinario degli investimenti di edilizia scolastica che la Giunta provinciale ha approvato a luglio 2021. La soluzione individuata, rispetto alla ristrutturazione degli immobili ex Gil, è quella che offre migliori prospettive agli studenti di Rovereto che ormai attendono da molti anni maggiori spazi e una sede adeguata alle mutate esigenze scolastiche.

Fra l’altro gli uffici tecnici provinciali sono al lavoro da diversi mesi su questa soluzione tecnica, ormai in fase avanzata, e il bando di gara per l’appalto dovrebbe uscire nel corso della primavera 2023”. E’ stato con queste parole che l’assessore all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti ha replicato alla posizione del sindaco di Rovereto riportata oggi su un quotidiano locale, in merito alla sede del nuovo Liceo Depero.

“Il nuovo progetto prevede ampi spazi per docenti e studenti, un auditorium al piano terra e un atrio centrale che potrà essere utilizzato come spazio di esposizione per opere d’arte, aule e laboratori al primo e secondo piano, oltre a un parcheggio interrato di una quarantina di posti auto. L’importo previsto era di circa 15,5 milioni di euro, che dovrà essere aggiornato rispetto al preziario 2023”, conclude l’assessore Bisesti.