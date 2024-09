PAT * QUIRINALE – OLIMPIADI: « IL PRESIDENTE MATTARELLA HA ACCOLTO AL QUIRINALE GLI ATLETI TRENTINI MEDAGLIATI, PROTAGONISTI AI GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI DI PARIGI»

20.29 - lunedì 23 settembre 2024

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto i reduci dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi. Gli atleti trentini medagliati ricevuti al Quirinale.

Mattinata densa di emozioni per gli atleti trentini partecipanti alle recenti Olimpiadi di Parigi. Questa mattina il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato loro e tutti i campioni di ritorno dai Giochi Olimpici e Paralimpici in occasione della cerimonia di riconsegna delle bandiere. Alla presenza del presidente del CONI Giovanni Malagò e del presidente del CIP Luca Pancalli, nelle sale del Quirinale hanno sfilato tutti gli azzurri vincitori di medaglie e, per la prima volta anche gli atleti e le atlete che si sono classificati al quarto posto. A rappresentare il Trentino Ruggero Tita, Nadia Battocletti, Carlo Tacchini e Gianluca Galassi.

Le immagini del successo di Ruggero Tita in coppia con Caterina Banti nella vela, del secondo posto di Nadia Battocletti nei 10mila e di Carlo Tacchini nella canoa sono ancora ben impresse nella memoria dei protagonisti come in quella dei trentini e non è mancata l’emozione al momento di entrare al Colle. Il Presidente, sottolineata la grande impresa complessiva della spedizione azzurra capace di migliorare il medagliere di Tokyo, ha ricevuto in dono dalla nazionale femminile il pallone autografato della finale vinta dalle azzurre e una maglia, mentre l’atleta rivelazione delle Paralimpiadi gli ha donato il suo disco. Mattarella da parte sua ha ricambiato donando a tutti la medaglia del Presidente della Repubblica in ricordo della giornata. Che sicuramente i nostri quattro alfieri non dimenticheranno.

Terminata anche questa cerimonia, ora l’attenzione si sposta sempre più verso il prossimo appuntamento internazionale a 5 cerchi: le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano Cortina 2026 che coinvolgeranno anche il Trentino. Tesero e Predazzo saranno le sedi delle gare di sci nordico, combinata nordica, salto con gli sci, sci di fondo paralimpico e biathlon paralimpico.