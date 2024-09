PAT * PROMOZIONE TURISTICA 2025: «CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI RILIEVO, SOSPESO IL TERMINE PER LE DOMANDE»

17.06 - venerdì 20 settembre 2024

Promozione turistica, contributi per iniziative e manifestazioni di rilievo provinciale: sospeso il termine per le domande sul 2025.

Promozione turistica e contributi per iniziative e manifestazioni di rilievo provinciale: con un provvedimento proposto dall’assessore provinciale al turismo Roberto Failoni, la Giunta provinciale ha deciso di sospendere il termine per la presentazione delle domande a valere sull’anno 2025, previsto per il 31 ottobre 2024. La riapertura del termine di presentazione delle domande di finanziamento sarà definita con un successivo provvedimento.

La decisione di sospendere il termine è legata all’esigenza di rivedere e aggiornare i criteri in vigore per la concessione dei contributi; l’ultimo provvedimento di aggiornamento è del 2017. Si vuole dunque adeguarli ai cambiamenti intervenuti nel settore del marketing turistico e alle novità normative e amministrative. L’obiettivo è incrementare l’efficacia di questo strumento e applicare i criteri una volta aggiornati già a partire dal 2025. Il processo di revisione è infatti in corso.

Per questi motivi la Giunta provinciale ha deciso, come detto, di sospendere il termine per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sull’anno 2025 per iniziative e manifestazioni di rilievo provinciale; ha deciso inoltre di sospendere l’istruttoria delle domande di finanziamento già arrivate per l’anno 2025 al Servizio Turismo e sport e delle domande di finanziamento che eventualmente arriveranno prima dell’entrata in vigore del provvedimento adottato oggi; ha stabilito che saranno non accoglibili e da archiviare le eventuali domande di finanziamento che dovessero essere presentate durante il periodo di sospensione.