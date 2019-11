PAT * PROMOZIONE SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO: « CONVEGNO DOMANI ALL’AUDITORIUM DEL CENTRO PER I SERVIZI SANITARI DELL’APSS DI VIALE VERONA »

Domani, 19 novembre, presso l’auditorium del Centro per i servizi sanitari dell’Apss di viale Verona. Promozione della salute nei luoghi di lavoro, il convegno.

Key to Health è un progetto che ha l’obiettivo di promuovere sani stili di vita sui luoghi di lavoro attraverso il coinvolgimento di imprese, medici competenti e lavoratori. Martedì 19 novembre 2019, presso l’Auditorium del Centro per i servizi sanitari dell’Azienda sanitaria di viale Verona, è in programma il convegno “Promozione della salute nei luoghi di lavoro Key to Health, un’esperienza in provincia di Trento”.

L’evento, che avrà inizio alle ore 8.45, è organizzato a conclusione del percorso realizzato in collaborazione tra la Provincia autonoma di Trento, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, la Fondazione Bruno Kessler e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con la collaborazione del Centro di competenza per la sanità digitale TrentinoSalute4.0.

Il convegno sarà aperto dai saluti dell’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana, del dirigente generale del Dipartimento provinciale salute e politiche sociali Giancarlo Ruscitti, del direttore generale dell’Azienda sanitaria Paolo Bordon, della direttrice Inail sede di Trento Stefania Marconi e del segretario generale di Fbk Andrea Simoni.