PAT * PROGETTO “METTIAMOCI IN RIGA“: « LAZIO, ABRUZZO, TOSCANA E SARDEGNA IN TRENTINO PER CONOSCERE IL PROGETTO LIFE+TEN »

Il progetto Mettiamoci in RIGA del Ministero dell’Ambiente porta Lazio, Abruzzo, Toscana e Sardegna nel nostro territorio per conoscere le Reti di Riserve.

In Trentino per studiare l’esperienza LIFE+TEN

Quattro Regioni nella Provincia di Trento per conoscere il progetto LIFE+TEN (http://www.lifeten.tn.it). Il Ministero dell’Ambiente ha scelto di valorizzare, attraverso il progetto Mettiamoci in RIGA (Linea LQS), quanto fin qui realizzato nel territorio trentino, perché possa essere replicato in altre realtà nazionali. Alla visita di studio hanno partecipato rappresentanti delle Regioni Lazio, Toscana, Sardegna e Abruzzo, tutti interessati a varie pratiche promosse attraverso il progetto Trentino Ecological Network.

Ministero e Regioni hanno fatto tappa a Brentonico per approfondire con i rappresentanti del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette della Provincia autonoma di Trento tutti gli aspetti prioritari del progetto TEN: il sistema delle aree protette e le Reti di Riserve, la banca dati faunistico-floristica, il WebGis per la consultazione online del database, più in generale gli obiettivi e i risultati di una nuova gestione del sistema delle aree protette del Trentino basato sui principi di sussidiarietà responsabile, partecipazione e integrazione delle politiche di conservazione e sviluppo sostenibile locale.

Ha fatto seguito la visita ai prati aridi del Parco Naturale Locale “Monte Baldo”, alla Rete di Riserve “Trento – Monte Bondone”, a quella “Alta Val Cembra – Avisio” a Grumes, nella sede del “Green Grill”.

Ideato dal Ministero dell’Ambiente a valere sul PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, con Sogesid quale Soggetto Attuatore, il progetto “Mettiamoci in RIGA” nasce dalla necessità di incrementare la governance multilivello delle amministrazioni in campo ambientale.

La linea d’intervento LQS ha in particolare l’obiettivo di promuovere la disseminazione delle buone pratiche per l’Ambiente e il Clima attraverso la replicazione degli oltre 130 progetti già realizzati in diversi contesti nazionali su otto macro temi ambientali e contenuti nella Piattaforma delle Conoscenze (pdc.minambiente.it ).