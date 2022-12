PAT * PRASO: « UNA NUOVA MINIBOTTE IN DOTAZIONE AI VVF VOLONTARI, L’INAUGURAZIONE CON TONINA E FAILONI »

07.07 - lunedì 05 dicembre 2022

Praso, nuova minibotte in dotazione al Corpo dei Vigili del fuoco volontari.L’inaugurazione nel giorno di Santa Barbara con il vicepresidente Tonina e l’assessore Failoni. Nuova minibotte in dotazione al Corpo dei Vigili del fuoco volontari di Praso, nel comune di Valdaone. Il mezzo, dotato del sistema ‘Cafs’ per spegnimenti importanti e per minimizzare i danni causati dall’acqua, è stato inaugurato in occasione della festività di Santa Barbara, celebrata con i Corpi di Daone, Bersone, Pieve di Bono e Prezzo.

“Grazie alla vostra presenza, la comunità locale si sente al sicuro perché sa di poter contare su persone che con professionalità mettono a disposizione il proprio tempo per aiutare concretamente chi si trova ad affrontare una situazione di emergenza o di difficoltà” hanno osservato il vicepresidente della Provincia autonoma di Trento, Mario Tonina, e l’assessore Roberto Failoni, intervenuti accanto ai sindaci di Valdaone, Ketty Pellizzari e Pieve di Bono, Attilio Maestri.

I comandanti Loris Armani (Praso), Cesare Balduzzi (Pieve di Bono), Alberto Ghezzi (Daone), Paolo Maestri (Prezzo) e Adelmo Mosca (Bersone) – affiancati dall’ispettore distrettuale Andrea Bagattini – hanno espresso un sentito ringraziamento a tutti i vigili per il tempo che dedicano ai diversi Corpi, dimostrando grande senso di appartenenza. In occasione della festa di Santa Barbara sono state consegnate le benemerenze ai vigili del fuoco volontari che hanno raggiunto importanti traguardi: Efrem Bugna (15 anni di servizio nel Corpo di Pieve di Bono), Thomas Bugnella (20 anni di servizio, caposquadra di Bersone), Andrea Gregori (20 anni di servizio nel Corpo di Bersone), Tobia Lolli (25 anni di servizio, vigile complementare di Praso), Adelmo Mosca (20 anni di servizio, comandante di Bersone). Terminano invece il servizio attivo Roberto Filosi (39 anni, Praso), Emilio Nicolini (37 anni, Daone) e Pierangelo Busetti (36 anni, Daone).