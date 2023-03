PAT * PNRR: SPINELLI, « SONO 23 GLI ENTI FORMATIVI DI CUI 18 AMMESSI, CHE HANNO ADERITO COME SOGGETTI REALIZZATORI AL PROGRAMMA GOL-GARANZIA OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI »

16.38 - venerdì 10 marzo 2023

Pnrr, 18 gli enti formativi accreditati per Gol-Garanzia Occupabilità dei Lavoratori. Sono 23 gli enti formativi, di cui 18 ammessi, che hanno aderito come soggetti realizzatori al programma Gol-Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (Avviso pubblico n. 2). Progetto che punta ad avviare nel concreto le azioni in tema di politiche attive del lavoro previste dal progetto nell’ambito del PNRR per il Trentino. Aderendo tali soggetti hanno manifestato la disponibilità ad erogare politiche attive di cui al Piano Attuativo provinciale di Gol, con particolare riferimento all’orientamento specialistico”, all’“Accompagnamento al lavoro”, all’”attivazione del tirocinio” e all’”Incontro domanda offerta”.

Oggi la Giunta provinciale su proposta dell’assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli ha approvato le linee guida per l’erogazione dei servizi per il lavoro da parte dei soggetti accreditati alla rete provinciale dei servizi per il lavoro. “Con tali azioni – sottolinea l’assessore provinciale allo sviluppo economico Achille Spinelli – si intende migliorare l’occupabilità dei beneficiari dei servizi erogati tramite il ricorso alla rete dei soggetti accreditati, migliorandone la chance di accesso al mercato del lavoro. Si stima che le attività erogate dai soggetti aderenti al bando possano riguardare un numero di beneficiari pari a 2.170”.