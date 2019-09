PAT * PLANETARIO E PIAZZA DELLA MOSTRA: « I PARERI DEL COMITATO PROVINCIALE PER I BENI CULTURALI »

Per quanto riguarda il primo progetto, relativo alla struttura temporanea a servizio degli sviluppi delle attività divulgative, educative e scientifiche del Muse, il parere del Comitato è stato richiesto dall’assessore all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti.

Nell’approfondire la prima questione, gli esperti si sono concentrati in particolare sulla delicato aspetto della compatibilità del progetto del planetario rispetto al prato e alle visuali del Palazzo delle Albere – di epoca rinascimentale – anche alla luce della prospettata installazione della struttura, che secondo la proposta sarebbe di un periodo compreso fra i dieci ed i quindici anni. Va infatti ricordato che l’edificio storico è soggetto a un vincolo di tutela culturale, anche al fine di preservarne il decoro e la cornice ambientale.

Pur manifestando grande apprezzamento per i valori culturali dell’iniziativa proposta e del relativo progetto, dopo un’ampia e approfondita discussione il Comitato ha espresso parere non favorevole all’opera del planetario in quell’area, in ragione delle dimensioni che la struttura dovrebbe avere, oltre che per via delle interferenze visive con lo sfondo e con il contesto del Palazzo.

Il Comitato ha quindi auspicato che l’opera possa trovare una collocazione più idonea nelle vicinanze del Muse e che ora possano essere avviati i necessari interventi di restauro e di valorizzazione del Palazzo delle Albere e del prato.

Il parere del Comitato rappresenta ora un ulteriore elemento per le considerazioni che la Giunta provinciale formulerà in intesa con il consiglio del Museo della scienza.

Il secondo progetto esaminato dal Comitato riguardava l’elaborato vincitore del concorso di idee indetto dal Comune di Trento per la riqualificazione di Piazza della Mostra.

Dopo un articolato e costruttivo percorso di confronto fra i soggetti interessati, sono stati riconsiderati gli aspetti messi in discussione, come il numero dei posti auto, la scelta di alcuni materiali, l’articolazione degli spazi e il mantenimento delle viste e degli alberi.

Il Comitato ha dunque accolto favorevolmente il progetto con gli accorgimenti migliorativi.