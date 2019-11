PAT * PARITà DI GENERE: SEGNANA, « NON CREDO CHE UN POST SU FACEBOOK ANNULLI L’AZIONE E L’IMPEGNO DELLA GIUNTA E DI TANTI ALTRI ATTORI IMPEGNATI QUOTIDIANAMENTE »

Segnana: “Lavoriamo per coltivare il rispetto”. “Premesso che non credo che un post su Facebook annulli l’azione e l’impegno posti quotidianamente dalla Giunta e da tanti altri attori impegnati quotidianamente nella difesa della parità di genere, i commenti che hanno generato il dibattito di queste ore sono certamente fuori luogo e censurabili”.

Lo afferma l’assessore Stefania Segnana che ricorda come, al di là della ricorrenza di lunedì prossimo, “il rispetto fra uomini e donne deve essere coltivato ogni giorno e richiede il massimo della sensibilità da parte di tutti, a partire dalle piccole cose, ma al tempo stesso consapevoli che non sempre estremizzare una singola situazione è la strada giusta per raggiungere il risultato.

Auspico quindi fortemente un surplus di impegno per rafforzare quella cultura del rispetto per la quale continueremo a lavorare”.