PAT * PARIGI 2024: FUGATTI, « RUGGERO TITA ANCORA D’ORO ALLE OLIMPIADI, I COMPLIMENTI DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO»

13.58 - giovedì 8 agosto 2024

I complimenti della Giunta Provinciale di Trento. Ruggero Tita ancora d’oro. Confermare una vittoria non è mai facile, figuriamoci confermare un oro olimpico. Ruggero Tita, in coppia con Caterina Banti, è riuscito in questa impresa sportiva. Oggi, nelle acque di Marsiglia, ha infatti vinto la medaglia d’oro nella vela, la seconda dopo quella ottenuta a Tokyo 2020, nella categoria Nacra 17, al termine di una gara dominata fin dalla prima regata.

“Ottenere due medaglie d’oro alle Olimpiadi – commentano il presidente della Provincia Maurizio Fugatti e la vicepresidente e assessore allo sport Francesca Gerosa – è impresa che solo pochi campioni sono riusciti a compiere nella storia dello sport e da oggi tra questi c’è anche il nostro Ruggero Tita.

Complimenti ancora a Ruggero per aver regalato una nuova gioia al Trentino e al nostro movimento sportivo. Non vediamo l’ora di incontrare nuovamente Ruggero a Trento per tributare il giusto riconoscimento a un talento assoluto, esempio di dedizione e determinazione per tutti i nostri giovani “.