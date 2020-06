PAT * OSPEDALE TIONE (TN): SEGNANA, « A LUGLIO ENTRERà IN SERVIZIO UN QUARTO MEDICO ANESTESISTA, CONSENTE DI GARANTIRE QUEL SERVIZIO H24 CHE ERA NEI NOSTRI OBIETTIVI »

Ospedale di Tione: prende servizio il quarto anestesista. Buone notizie per l’ospedale di Tione. L’Azienda provinciale per i servizi sanitari informa che a luglio entrerà in servizio un quarto medico anestesista, completando in questo modo l’organigramma previsto dai protocolli per garantire un servizio di copertura sull’intero arco delle 24 ore.

“Stiamo monitorando con attenzione e costanza la situazione degli ospedali periferici – commenta l’assessore Stefania Segnana – e la ricerca di questa figura professionale, peraltro di difficile reperimento, non è mai venuta meno”. L’ultimo concorso bandito dall’Apss, nel dicembre scorso, infatti, era andato deserto. “In luglio – aggiunge l’assessore Segnana – scadono i termini della nuova call e ci auguriamo una partecipazione adeguata. Fermo restando che il contratto ora sottoscritto con un libero professionista consente di garantire quel servizio H24 che era nei nostri obiettivi”.