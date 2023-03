PAT * OSPEDALE TIONE: SEGNANA, « FELICI DI AVER RIPORTATO IN TRENTINO IL DOTTOR ZIGLIO, RISPETTATI GLI IMPEGNI CON I SINDACI E COMUNITÀ DI VALLE »

19.11 - martedì 21 marzo 2023

Ospedale di Tione, il benvenuto dell’assessore Segnana al dottor Andrea Ziglio. “Siamo orgogliosi e felici di aver riportato in Trentino il dottor Ziglio che ho potuto conoscere e apprezzare per il suo impegno all’interno dell’Ordine dei medici e che ha maturato esperienze importanti in altre regioni italiane. Lo ringrazio per l’incarico che ha assunto e per aver colto le potenzialità di questo ospedale a conferma di quanto questa struttura possa offrire alla comunità. Abbiamo rispettato gli impegni presi con i sindaci e la Comunità di valle.

Siamo consapevoli che il territorio ci chieda di avere un direttore sanitario che sia dedicato a tempo pieno a questo ospedale, infatti su questo punto stiamo lavorando assieme all’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Oltre ad essere impegnati, nonostante il periodo non semplice, alla ricerca di professionisti; e ci auguriamo che i nostri ospedali siano in grado di essere sempre più attrattivi. Tema quanto mai all’ordine del giorno e sul quale stiamo lavorando in sinergia con Apss sul progetto attrattività”: con queste parole l’assessore provinciale alla salute Stefania Segnana ha voluto augurare buon lavoro al dottor Andrea Ziglio, che dal primo marzo scorso è direttore sanitario facente funzioni degli ospedali di Tione e di Arco, in un incontro che si è tenuto nel pomeriggio di oggi presso l’ospedale di Tione, alla presenza dell’assessore provinciale Mattia Gottardi, del presidente della Comunità delle Giudicarie Giorgio Butterini, del sindaco di Tione di Trento Eugenio Antolini, del direttore generale di Apss Antonio Ferro e di una rappresentanza del personale che opera nella struttura.

Nel dare il benvenuto al dottor Ziglio, l’assessore Gottardi ha evidenziato l’investimento fatto in Trentino in questi anni per una sanità di prossimità e vicina al territorio. Sulle difficoltà di reperimento di personale sanitario, l’assessore ha detto di aspettarsi effetti positivi dal corso di laurea in Medicina istituito a Trento.

Il dottor Ferro ha ricordato che la nomina del dottor Ziglio segue l’investimento fatto su ortopedia e traumatologia, con la nomina di Antonio Musetti come direttore facente funzioni, gli interventi di miglioramento dal punto di vista logistico, il progetto, su cui si sta lavorando, che riguarda le cure intermedie. Sul tema della ricerca di professionisti della sanità, ha sottolineato quanto si sta facendo per l’attrattività del sistema sanitario trentino.

Andrea Ziglio si è detto soddisfatto dell’incarico ed ha illustrato per sommi capi le sue esperienze professionali che lo hanno portato a Rovereto ma anche a Bologna e a Modena. Si è detto consapevole delle difficoltà del momento ed ha invitato ad affrontarle assieme, collaborando.

Il presidente della Comunità Giorgio Butterini ha ribadito la necessità che una funzione importante come quella di coordinamento delle diverse attività sia svolta con qualità ma anche attraverso una presenza costante. Il Sindaco Eugenio Antolini ha sottolineato l’importanza dell’ospedale di Tione per la comunità.