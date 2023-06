PAT * OPERATORE EDUCATIVO DI NIDO FAMILIARE-TAGESMUTTER: « DA OGGI APERTE LE ISCRIZIONI AL NUOVO PERCORSO FORMATIVO, DURATA 500 ORE »

16.08 - lunedì 5 giugno 2023

Operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter: da oggi aperte le iscrizioni al nuovo percorso formativo. Il percorso professionalizzante per l’acquisizione della qualifica professionale avrà la durata di 500 ore.

A partire dalle ore 14 di oggi e fino alle ore 14.00 del 5 luglio 2023 sono aperte le iscrizioni al percorso formativo per l’acquisizione della qualifica di operatore educativo di nido familiare-Tagesmutter. Gli interessati possono presentare la domanda esclusivamente con modalità online, collegandosi al portale tematico www.vivoscuola.it, nella sezione riservata al percorso formativo all’indirizzo www.vivoscuola.it/corso-tagesmutter2023 consultabile a partire dai prossimi giorni o al sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento, all’indirizzo www.provincia.tn.it/Servizi nella sezione istruzione e formazione del catalogo provinciale dei servizi pubblici.

Il percorso formativo è rivolto a un numero massimo di 30 persone in possesso di un diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado. L’acquisizione della qualifica professionale di cui al presente percorso formativo è titolo per l’accesso alla professione nei nidi familiari del locale sistema di servizi socio-educativi. La qualifica non è spendibile per l’accesso ad altri profili professionali.

Informazioni di dettaglio sul portale della scuola trentina all’indirizzo: www.vivoscuola.it