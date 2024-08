PAT * NUOVA BRETELLA RAVINA: CESARINI SFORZA, «DAL 26 AGOSTO I LAVORI DI APERTURA, ATTIVITÀ COMPLESSA CHE PROCEDERÀ PER FASI»

14.15 - giovedì 8 agosto 2024

Complessa operazione per fasi per attivare la viabilità provvisoria che servirà ai cantieri del nuovo ponte e dell’interramento della circonvallazione. Tangenziale, dal 26 agosto i lavori di apertura della nuova bretella a Ravina.

Si avvicina l’apertura della nuova bretella della tangenziale nell’area di Trento sud-Ravina che consentirà l’avvio dei cantieri nella zona del futuro polo ospedaliero e universitario, ovvero la realizzazione del nuovo ponte sull’Adige e l’interramento della tangenziale con la demolizione del cavalcavia. Dopo i lavori necessari per lo spostamento dei sottoservizi e della fibra ottica, dal 26 agosto partirà l’operazione che servirà a deviare la circonvallazione sul bypass realizzato a lato dell’attuale sovrappasso. Lavori che comporteranno anche la chiusura temporanea del ponte di Ravina (che in ogni caso sarà chiuso successivamente quando partirà l’intervento di sostituzione).

Si tratterà di un’attività complessa, che procederà per fasi, con l’obiettivo di completare l’assetto della viabilità provvisoria entro l’8 settembre. Una modifica necessaria che inevitabilmente comporterà disagi all’utenza, come hanno sottolineato oggi in una conferenza stampa sui lavori l’assessore provinciale all’urbanistica, energia e trasporti Mattia Gottardi, il dirigente generale del Dipartimento infrastrutture della Provincia Luciano Martorano e il commissario straordinario Gianfranco Cesarini Sforza, responsabile per l’opera S-602 – Messa in sicurezza della S.S.12 – Viabilità nuovo ospedale a Ravina e la relativa viabilità provvisoria (opera S-1032), alla presenza anche per il Comune di Trento dell’assessore a mobilità e rigenerazione urbana Ezio Facchin.

“Nel quadrante di Trento sud-Ravina a Trento – così l’assessore Gottardi – sono previsti importanti investimenti per l’ammodernamento e la messa in sicurezza della viabilità in vista dell’intervento per il Polo ospedaliero e universitario del Trentino. Pertanto, le modifiche alla viabilità sono necessarie per consentire l’avvio dei cantieri, che riguarderanno sia il rifacimento del ponte sull’Adige che il nuovo svincolo della tangenziale, con l’interramento a quattro corsie, una nuova rotatoria e soprattutto l’abbattimento del cavalcavia pericoloso. Ora di fatto verrà deviata la circonvallazione di Trento sulla nuova bretella realizzata a lato del sovrappasso. Comprendiamo che ci saranno disagi per gli automobilisti, criticità necessarie però per preparare un assetto della mobilità che consentirà di realizzare queste opere rilevanti, per la città e tutto il Trentino. Invitiamo dunque ad attenersi ad alcune indicazioni: evitare per quanto possibile gli orari di punta e ricorrere all’Urban pass messo a disposizione da A22 con il sostegno della Provincia per il passaggio gratuito sull’autostrada nel tratto fra Rovereto sud e Trento nord”.

“Trento – queste le parole dell’assessore comunale Ezio Facchin – è una città in movimento, dal punto di vista degli investimenti e dei relativi cantieri. È infatti cominciata una stagione che durerà diversi anni, con lavori che interessano anche la tangenziale, asse portante della mobilità cittadina e non solo, e che hanno visto il Comune quest’estate impegnato per i lavori all’uscita 6 di Cristo Re nonché per l’allargamento del sottopasso di via Fratelli Fontana in modo da renderlo idoneo ai moderni mezzi pubblici. Nell’ottica di far avanzare nel modo migliore tutti gli interventi previsti, garantendo allo stesso tempo la funzionalità della viabilità cittadina, l’organizzazione e il coordinamento con la Provincia saranno centrali. Nei prossimi anni saranno un elemento imprescindibile anche per offrire un’opportuna comunicazione ai cittadini con responsabilità e professionalità”.

Come detto, l’apertura della nuova bretella procederà per fasi. La ristrettezza degli spazi a disposizione e la necessità di garantire il transito del traffico giornaliero costringerà a disporre una serie di deviazioni provvisorie della circolazione stradale che provocheranno inevitabili rallentamenti nei tempi di percorrenza.

Sarà infatti necessario deviare temporaneamente su viabilità alternativa una delle direzioni di traffico, per consentire di fare i lavori di innesto tra la sede vecchia e nuova che comporteranno anche la demolizione di una parte dell’attuale cavalcavia in prossimità degli innesti.

Si raccomanda pertanto a tutta l’utenza di evitare il più possibile le ore di punta (7.30-9.00 e 16.30-18.00) nonché di utilizzare anche l’autostrada usufruendo dell’Urban Pass di A22 valido nel tratto da Rovereto sud a Trento nord.

Queste le fasi per i lavori di apertura della bretella della tangenziale illustrati dagli ingegneri Martorano e Cesarini Sforza:

Fase 1 che va dal 26 agosto al primo settembre: tangenziale in direzione nord percorribile mentre in direzione sud viene chiusa all’uscita 4 con percorso alternativo su via Sanseverino, via Jedin e via Al Desert, ponte di Ravina e prosecuzione sulla sp 90 destra Adige fino alla rotatoria del casello sud A22 e quella del Marinaio.

Durante questa fase il ponte di Ravina è aperto in entrambe le direzione ma solamente per il collegamento con via Al Desert (chiuse le entrate in tangenziale).

Fase 2 dal 2 al 4 settembre: in questa fase abbiamo in direzione nord l’innesto sul nuovo bypass e deviazione su via Al Desert, via Jedin e rientro in tangenziale all’entrata 4.

In direzione sud riapre la tangenziale con uscita obbligatoria al ponte di Ravina e proseguimento sulla SP90 come nella fase precedente.

Durante questa fase il ponte di Ravina sarà utilizzabile solo per il traffico dalla tangenziale in direzione Ravina.

Fase 3 dal 5 settembre al 8 settembre: direzione sud tangenziale interamente percorribile, direzione nord come nella Fase 2.

Durante questa fase il ponte di Ravina sarà utilizzabile solo per il traffico dalla tangenziale in direzione Ravina.

Fase 4 dal 9 settembre: apertura della bretella di bypass con una corsia in entrambe le direzioni.

Da questa data il ponte di Ravina sarà chiuso fino alla completa demolizione del sovrappasso e alla realizzazione delle piste provvisorie che consentiranno l’innesto in entrata e in uscita dal bypass della tangenziale. La chiusura definitiva del ponte scatterà successivamente all’avvio del cantiere per la realizzazione del nuovo attraversamento sull’Adige.

Fase 5 dal 15 settembre in poi: apertura anche della seconda corsia del bypass in direzione nord. È l’assetto definitivo della viabilità per la durata dei cantieri.

Il programma potrà subire modeste variazioni in base all’evoluzione del cantiere e a possibili inconvenienti meteorologici. Eventuali aggiornamenti saranno opportunamente comunicati.