PAT * MUSIC ARENA: « A TRENTINO MARKETING AFFIDATO IL BANDO PER IL GESTORE, AL VINCITORE VERRÀ ASSEGNATA L’AREA DAL 15 MAGGIO AL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO »

18.17 - venerdì 14 ottobre 2022

Music Arena, la Giunta affida a Trentino Marketing il bando per il gestore. La settimana prossima Trentino Marketing uscirà con il bando ad evidenza pubblica per individuare il soggetto che gestirà nei prossimi tre anni la Trentino Music Arena inaugurata dal concerto di Vasco Rossi il 20 maggio 2022. La scelta di utilizzare la società di sistema è motivata dal fatto che la sua mission principale è la promozione del brand trentino. Trentino Marketing ha inoltre collaborato fattivamente alla buona riuscita dell’evento, il quale aveva anche finalità di promozione territoriale e di integrazione con la proposta turistica del Trentino.

Il soggetto organizzatore verrà valutato sulla base di una proposta tecnica e di una proposta economica da parte di una commissione che sarà appositamente nominata da Trentino Marketing. Verranno richiesti una serie di requisiti di esperienza e di solidità economica a garanzia della serietà della proposta. Al vincitore della selezione verrà assegnata in via esclusiva l’area per il periodo dal 15 maggio al 30 settembre di ogni anno, ferma comunque la possibilità per la Provincia di organizzare in via autonoma eventi straordinari qualora ne ricorresse l’opportunità. Il presidente della Provincia Maurizio Fugatti esprime soddisfazione per il passaggio che consentirà di affidare la gestione a regime della Music Arena.

“Va inoltre considerato – aggiunge il presidente – che l’evento di maggio ha confermato che Trento è una location interessante per l’organizzazione di concerti di valenza nazionale e internazionale anche a fronte di importanti ricadute economiche che tali iniziative generano, come la recente ricerca Nielsen ha certificato riguardo all’indotto creato dal Vascolive”.

Foto: Fabio Galas