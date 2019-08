PAT * MOVE – MOBILITà VERSO L’EUROPA: « ISCRIZIONI PER LE FULL IMMERSION LINGUISTICHE ALL’ESTERO, ULTIMA SCADENZA DAL 2 AL 13/9 »

MoVE – Mobilità verso l’Europa: iscrizioni per le full immersion linguistiche all’estero. Ultima scadenza per le iscrizioni, dal 2 al 13 settembre 2019.

Il bando “MoVE – Mobilità verso l’Europa”, in corso di realizzazione durante l’anno 2019, offre 10 diverse iniziative di mobilità, per il potenziamento linguistico attraverso corsi all’estero e tirocini formativi rivolti ad adulti, residenti in Provincia di Trento, di età compresa fra i 25 e i 55 anni. A partire dal 2 settembre 2019 si apre l’ultima finestra di adesioni al progetto riferite a periodi di full immersion linguistiche di 2 o 4 settimane, da effettuarsi fra novembre e dicembre 2019, per un totale di 148 posti disponibili.

La richiesta di partecipazione può essere presentata dal 2 settembre fino alle ore 17.30 del 13 settembre 2019, secondo le modalità di adesione illustrate sul sito https://fse.provincia.tn.it.

Il programma “MoVE – Mobilità verso l’Europa” – anno 2019 è rivolto a tutte le persone residenti in Provincia di Trento, di età compresa tra i 25 e i 55 anni, non occupate od occupate sia nel settore privato, sia nel settore pubblico. Le 10 iniziative di cui è composto il programma MoVE prevedono la possibilità di partecipare a corsi di potenziamento linguistico di 2 o 4 settimane, corsi di potenziamento della microlingua di 2 settimane e tirocini formativi presso un’azienda/organizzazione della durata di 8,16 o 24 settimane.

Dal 2 al 13 settembre 2019 si apre l’ultima finestra di adesioni al progetto, nello specifico per le seguenti iniziative:

Iniziative 1 e 4: corsi di potenziamento linguistico (Inglese e Tedesco) della durata di 2 settimane;

Iniziative 2 e 5: corsi di potenziamento linguistico (Inglese e Tedesco) della durata di 4 settimane;

Iniziative 3 e 6: corsi di microlingua inglese e tedesca, negli ambiti i) comunicazione turistica, dell’accoglienza e dei beni culturali; ii) comunicazione commerciale, del marketing e delle vendite; iii) comunicazione tecnica legata all’ingegneria. Durata di 2 settimane.

Le destinazioni sono i Paesi europei di madrelingua inglese (Regno Unito, Irlanda e Malta) e di madrelingua tedesca (Germania e Austria). Il programma e gli aspetti logistici principali sono organizzati e finanziati dall’Amministrazione provinciale. A carico del partecipante sono invece previste le spese di viaggio, da e per il Paese di destinazione, e una quota di compartecipazione. Per accedere a tutte le iniziative è richiesto un livello di conoscenza della lingua prescelta (inglese o tedesca) pari al B1 QCER o superiore ed un ICEF “Piano trentino trilingue” inferiore o pari a 0,59.

Il partecipante che abbia concluso positivamente l’iniziativa riceverà un attestato di partecipazione e, nel caso di frequenza positiva a un corso di 4 settimane (Iniziative 2 e 5), al ritorno a Trento il partecipante avrà la possibilità di richiedere e sostenere l’esame per la certificazione linguistica formale.

Il programma MoVE contribuisce all’attuazione del Piano “Per un Trentino Trilingue” ed è finanziato dal Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014 -2020 della Provincia autonoma di Trento. Detto programma è cofinanziato dall’Unione Europea – Fondo sociale europeo, dallo Stato italiano e dalla Provincia autonoma di Trento.