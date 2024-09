PAT * MOSTRA DEL CINEMA – VENEZIA: «CON II FILM “VERMIGLIO” IL TRENTINO SPLENDE A VENEZIA, VINCE IL LEONE D’ARGENTO»

21.44 - sabato 7 settembre 2024

Con “Vermiglio” il Trentino splende a Venezia. Un successo che riempie il cuore di gioia, inedito, inaspettato nonostante le premesse che offrivano buoni riscontri della critica e della stampa specializzata: il film “Vermiglio” di Maura Delpero, girato in Val di Sole con il sostegno della Trentino film commission vince il Leone d’argento alla Mostra del Cinema di Venezia.

“La soddisfazione è grande – commentano il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti e la vicepresidente e assessore alla cultura, Francesca Gerosa – accresciuta dalla consapevolezza che il Trentino è riuscito a guadagnare in un decennio, grazie alla propria FIlm Commission, spazi di autorevolezza e visibilità in un terreno molto difficile, esigente e che si può dire abbiamo iniziato ad esplorare da un tempo relativamente breve. Saremo felici di poter ricevere la regista e gli artefici di questo successo prossimamente sul nostro territorio, per applaudirli ancora una volta e ringraziarli per aver portato con la bellezza delle immagini e del racconto una parte importante delle radici e dell’identità del nostro Trentino”.

Trentino film commission ha sostenuto con convinzione il progetto cinematografico, attraverso il supporto logistico durante tutte le riprese – che si sono svolte in Val di Sole a Vermiglio, Carciato (Dimaro – Folgarida), presso la Chiesa di Comasine nel Comune di Peio e al Passo del Tonale – e con un sostegno previsto dal regolamento attuativo del fondo per il cinema. Nel cast Tommaso Ragno, Giuseppe De Domenico, Roberta Rovelli, con la presentazione di Martina Scrinzi, Orietta Notari, Carlotta Gamba, Santiago Fondevila Sancet e per la prima volta sullo schermo Rachele Potrich, Anna Thaler, Patrick Gardner, Enrico Panizza, Luis Thaler, Simone Bendetti. Direttore della fotografia è Mikhaïl Krichman, storico collaboratore di Andrey Zvyagintsev, già premiato alla Mostra di Venezia, agli European Film Awards e a Camerimage.

“Vermiglio” è il secondo lungometraggio di finzione diretto da Maura Delpero; si tratta di una produzione Cinedora con Rai Cinema, in coproduzione con Charades Productions e Versus Productions, prodotto con il sostegno di MiC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, con il supporto di Eurimages e il contributo del Fondo di Coproduzione Italia – Francia, in collaborazione con Trentino Film Commission, con il sostegno di IDM Film Commission Südtirol, Aide aux Cinémas du Monde, Centre National du Cinéma et de l’Image Animée, Institut Français, Région Ile-de-France, distribuzione italiana Lucky Red, distribuzione internazionale Charades.