PAT * MOBILITÀ PUBBLICA: GOTTARDI, « INTERVENTO DI 146 MILIONI FINO AL 2027, L’AUMENTO DELLA SPESA È LEGATO PRINCIPALMENTE ALL’INFLAZIONE »

17.35 - venerdì 17 marzo 2023

Mobilità pubblica, intervento di 146 milioni fino al 2027.Aggiornato il documento di programmazione. L’assessore Gottardi: “Servizi inclusivi e sostenibili”. Aumentano di ulteriori 7 milioni di euro gli interventi previsti dal Documento di programmazione 2023 di competenza del Servizio mobilità pubblica della Provincia autonoma di Trento. A fronte di un totale di 138.880.000 euro già programmati nel periodo 2023-2027, la spesa totale raggiunge ora quota 145.952.000 euro, secondo quanto previsto dalla delibera approvata oggi dalla Giunta su proposta dell’assessore provinciale ai trasporti, Mattia Gottardi.

L’aumento della spesa è legato principalmente all’inflazione, all’aggiornamento dei contratti con le aziende di trasporto e all’affidamento del servizio di accompagnamento degli utenti diversamente abili. “Una gestione di qualità del territorio trentino e delle sue relazioni con le aree confinanti implica un miglioramento dell’interconnessione fra le diverse dimensioni che lo compongono” osserva l’assessore Gottardi, secondo il quale “accanto a politiche e investimenti pubblici è necessaria un’attenzione per una mobilità inclusiva e sostenibile”.

Nello specifico, la somma di 1.110.000 euro è stata programmata per fronteggiare eventuali incrementi di costo per i contratti di trasporto in corso legati agli incrementi Istat 2023, oltre che alla necessità di affidare il servizio di accompagnamento utenti Anffas per gli anni 2023-2026 (la gara verrà esperita entro il mese di maggio del corrente anno). Un importo di 5.762.000 euro è destinato invece alla copertura dei maggiori costi derivanti da incremento Istat e servizi lungo la Ferrovia della Valsugana, in relazione al contratto di servizio con Trenitalia Spa. Infine, sull’esercizio finanziario 2024, è stata programmata la spesa complessiva di 200.000 euro per la copertura delle spese legate all’emissione dei titoli di viaggio presso gli sportelli bancari e alla fornitura di servizi connessi secondo i contratti sottoscritti, fornitura di materiale di consumo per la stampa delle tessere smart card.