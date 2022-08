PAT * MOBILITÀ – OLIMPIADI 2026: « “BUS RAPID TRANSIT”, GIOVEDÌ 8/9 INCONTRI INFORMATIVI A POZZA DI FASSA E CAVALESE »

18.12 - lunedì 29 agosto 2022

Doppio appuntamento rispettivamente alle 17.30 e alle 20. Al centro il progetto per la mobilità sostenibile nelle valli di Fiemme e Fassa in vista delle Olimpiadi 2026

Bus Rapid Transit, giovedì 8 settembre gli incontri informativi a Pozza di Fassa e Cavalese.

Migliorare il sistema della mobilità delle valli di Fiemme e Fassa, generando ricadute positive tanto sulle comunità locali quanto sui turisti e guardando alla sfida posta dalle Olimpiadi invernali del 2026 che avranno protagonista il Trentino assieme agli altri territori. È l’obiettivo del sistema BRT-Bus Rapid Transit, la soluzione per la mobilità sostenibile sull’asse dell’Avisio. Un investimento complessivo di 60 milioni di euro (questa la somma a disposizione del Trentino) per l’innovazione del trasporto pubblico su gomma, con la creazione di nuove opere infrastrutturali, corsie riservate per il passaggio dei bus e l’acquisto di nuovi mezzi. Nell’ambito del percorso di condivisione con le comunità interessate, il documento preliminare alla progettazione (DPP) del BRT sarà ora illustrato alla cittadinanza nelle due conferenze pubbliche di informazione organizzate dalla Provincia autonoma di Trento, con la partecipazione dei vertici dell’Amministrazione, assieme a dirigenti e tecnici.

Ecco gli appuntamenti:

– Giovedì 8 settembre 2022 ore 17.30 a Pozza di Fassa (Sèn Jan) presso l’Aula magna della Scuola ladina di Fassa in via G. Soraperra 6;

– Giovedì 8 settembre 2022 ore 20.00 a Cavalese presso il PalaFiemme in via F.lli Bronzetti 60.

Si precisa che le conferenze pubbliche di informazione sono aperte a tutti i residenti e ai portatori d’interesse collettivi.

In allegato le locandine degli incontri