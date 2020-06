PAT * MOBILITà: « APPROVATO IL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE SETTORIALE 2020-2022, NUOVI INTERVENTI  PER 22 MLN »

Mobilità: approvato il Documento di Programmazione settoriale 2020-2022. Nuovi interventi, per un totale di oltre 22 milioni di euro (22.614.140,07) sono previsti nel Documento di Programmazione Settoriale 2020 – 2022 – del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, per la parte di competenza della Unità di missione strategica “Mobilità” – approvato oggi dalla Giunta su proposta del presidente Maurizio Fugatti.

La spesa totale già programmata ammonta a circa 148 milioni di euro, alla quale si aggiungono le risorse programmate con questo nuovo DPS pari a 22 milioni di euro e che vedono tra i gli interventi programmati l’acquisto di autobus per un valore di 15 milioni di euro.

Se nel corso di quest’anno saranno immatricolati 169 nuovi autobus, operazione già oggetto di finanziamento, la Provincia programma con i 15 milioni l’acquisto di ulteriori 56 autobus, dei quali 11 extraurbani e 45 urbani. Questi ultimi saranno alimentati a metano con l’obiettivo di raggiungere una flotta complessiva in dotazione a Trentino Trasporti di 82 autobus urbani alimentati a metano a fine triennio 2020-2022.

Con la deliberazione approvata oggi è inoltre concesso un contributo a Trentino Trasporti S.p.A., pari a 646.000 euro, per diversi interventi, tra i quali principalmente manutenzioni dell’hardware Mitt, che serve per la bigliettazione, e l’implementazione delle procedure “PBN” per l’assistenza al volo per l’Aeroporto Caproni di Trento.

Semplificando, si tratta di un sistema che realizza delle rotte assistite: l’elicottero può volare anche di notte senza visibilità e questo è un elemento importante perché consente di ridurre i voli cancellati per il brutto tempo.

Concluso con esito positivo il progetto pilota della prima rotta “PBN” fra Trento e l’ospedale di Cles, operativa dal 31 gennaio 2020, è previsto uno studio di fattibilità generale per individuare i criteri di sviluppo della rete e di connessioni con altre destinazioni sanitarie per aumentare la sicurezza dei voli e incrementare il buon esito delle missioni.