PAT * MINACCE A PRESIDENTE FUGATTI: ASSESSORI GIUNTA, « UN ALTRO ATTO VILE E VOLGARE, LA PIÙ FERMA DELLE CONDANNE »

12.13 - mercoledì 28 giugno 2023

La Giunta provinciale solidale con il presidente Fugatti. “Un altro atto vile e volgare, che richiede un’altra volta la più ferma delle condanne. Siamo vicini al presidente Maurizio Fugatti e continueremo ad esserlo”. Così gli assessori della Giunta provinciale di Trento manifestano la loro vicinanza al presidente della Provincia, ancora un volta bersaglio di atti intimidatori. “Governare – commentano gli assessori – significa anche assumersi delle responsabilità. La responsabilità di prendere delle decisioni per il bene di una comunità. Non possiamo accettare che nell’esercizio di questo dovere vengano meno i capisaldi della democrazia, che sono il rispetto anzitutto, delle regole ma prima ancora delle persone. Ecco, a Maurizio Fugatti, in particolare come persona e alla sua famiglia va tutta la nostra solidarietà ed il nostro appoggio”.