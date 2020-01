PAT * METEOTRENTINO: « IL MESE DI DICEMBRE è STATO PIù CALDO E PIOVOSO DELLA MEDIA, LE TEMPERATURE SONO STATE PARTICOLARMENTE ELEVATE NELLA SECONDA DECADE »

Meteotrentino: il mese di Dicembre è stato più caldo e più piovoso della media. Dopo un novembre eccezionalmente piovoso, la prima metà del mese di dicembre è risultata molto vicina ai valori medi, sia per temperature che per precipitazioni. La seconda metà del mese, invece, è stata caratterizzata da temperature superiori alla media, con precipitazioni abbondanti, in particolare tra il giorno 20 e il 22. Le temperature sono state particolarmente elevate nella seconda decade. L’analisi meteorologica mensile di Meteotrentino segnala infine che a Trento Laste la temperatura massima di 11,8 °C è stata toccata il giorno 10, in occasione di forti venti di foehn.

La temperatura media mensile di dicembre è stata di 4 °C, superiore alla media di 2 °C. Per quanto riguarda le caratteristiche climatiche del 2019, la temperatura media annuale risulta molto superiore al valore medio, avvicinandosi al massimo storico. Ciò conferma come il 2019 sia stato un anno particolarmente caldo, caratterizzato in particolare da un mese di giugno caldo e secco. Da evidenziare che a Trento Laste la temperatura media annuale è risultata 13,8°C (come nel 2015), superata solo nel 2018. A Lavarone la temperatura media annuale, 8,9°C, è pari a quella del 2007 e del 2018, superata solo nel 2011 e nel 2015. A Cavalese si registra una temperatura media annuale di 9,6°C (come nel 2018), superata solo nel 1994 e nel 2015.

Per quanto riguarda le precipitazioni medie, in dicembre 2019 sono stati misurati valori mensili superiori alla media storica per le 10 stazioni considerate, ma distanti dal valore massimo. A Trento Laste la cumulata mensile è risultata pari a 95,4 mm, a fronte di una media di 60,7 mm. Il 2019 è stato in generale un anno abbastanza piovoso, a partire da aprile e con un mese di dicembre caratterizzato da forti piogge e nevicate.