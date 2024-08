PAT * METEO TRENTINO: « ATTENZIONE AI TEMPORALI, NELLA SERATA DI OGGI MARTEDÌ 6/8»

14.19 - martedì 6 agosto 2024

Il Dipartimento Protezione civile del Trentino informa che nel pomeriggio e soprattutto nella serata di oggi, martedì 6 agosto 2024, infiltrazioni di aria più fresca ed instabile in quota favoriranno lo sviluppo di rovesci e temporali localmente intensi. I temporali risulteranno quasi stazionari o in lento moto verso est sud-est e potranno quindi determinare precipitazioni abbondanti in poco tempo su aree ristrette, grandine di piccole dimensioni, frequenti fulminazioni e forti raffiche di vento.

Mercoledì l’atmosfera è prevista ancora instabile e, già al mattino, potranno verificarsi locali rovesci o temporali che risulteranno più diffusi ed intensi al pomeriggio e soprattutto in serata quando è atteso il passaggio di una lieve ondulazione in quota. Come nella giornata odierna, anche al pomeriggio sera di mercoledì, potranno verificarsi temporali intensi con anche la possibilità di locali grandinate di medie dimensioni. Giovedì probabile miglioramento ma, al momento, non può essere esclusa la possibilità di locali temporali intensi fino al mattino di venerdì.