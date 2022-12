PAT * METEO: – GIOVEDÌ 8/12 TORNA LA NEVE ANCHE A QUOTE BASSE A PARTIRE DALLA SERATA, A 500-700 METRI

19.32 - mercoledì 07 dicembre 2022

Meteo, giovedì torna la neve anche a quote basse.

L’auspicio è che sia un ponte dell’Immacolata in bianco. A partire dalla serata di domani, giovedì 8 dicembre, è previsto un peggioramento del meteo con precipitazioni in tarda serata e fino alle ore centrali della successiva giornata di venerdì. Lo comunica Meteotrentino, per il quale sono attese precipitazioni moderate diffuse con nevicate inizialmente oltre i 500-700 metri, a quote inferiori nelle valli più strette e meno ventilate e durante le fasi più intense durante la notte e la mattina di venerdì. La Protezione civile ricorda alla popolazione di controllare l’attrezzatura invernale sugli autoveicoli (che è obbligatoria fino al 15 aprile 2023) in particolare gomme invernali o catene da neve a bordo.

Dal pomeriggio di venerdì, le precipitazioni si attenueranno e la quota neve si alzerà a quota 1.000.1.400 metri circa. Sabato sono previste ulteriori precipitazioni, deboli o al più moderate, specie dal pomeriggio, con neve che tornerà a scendere fino a 800-1000 metri. Domenica sono previste deboli precipitazioni e vento da nord in intensificazione, che potrà dar luogo a qualche bufera di neve anche a quote medio – basse.