PAT * MEDICI PEDIATRI LIBERA SCELTA: « LAVORO AGILE PER COLLABORATORI E PERSONALE CON DIPLOMA DI LAUREA IN ASSISTENZA SANITARIA, APPROVATO L’ACCORDO »

13.00 - venerdì 28 luglio 2023

Approvato l’Accordo provinciale per i medici pediatri di libera scelta. Lavoro agile per i collaboratori di studio e la possibilità di avvalersi anche di personale con diploma di laurea in assistenza sanitaria. Il lavoro agile per i collaboratori di studio e la possibilità, per i pediatri, di avvalersi anche di personale con diploma di laurea in assistenza sanitaria. Sono queste le principali modifiche introdotte con l’Accordo provinciale transitorio per i pediatri di libera scelta approvato oggi dalla Giunta provinciale. “Ci troviamo in un momento storico particolare, come sappiamo, caratterizzato dalla carenza di professionisti a livello nazionale – commenta l’assessore Segnana -. L’accordo è stato sottoscritto lo scorso 18 luglio, nell’ambito del Comitato provinciale, proprio con la finalità di agevolare i pediatri nell’organizzare la loro attività, poiché viene a loro richiesto un maggior impegno assistenziale”.

L’Accordo prevede in particolare:

La modifica dell’articolo 19 “Collaboratori di studio”, precisando l’orario di attività del collaboratore per i pediatri con un numero limitato di assistiti e introducendo la facoltà del lavoro agile del collaboratore, che comunque non dovrà pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi resi a favore degli utenti.

La modifica dell’articolo 20 “Personale sanitario” prevedendo: la possibilità per i pediatri di avvalersi della collaborazione, oltre che di infermieri e operatori sociosanitari, anche di personale con diploma di laurea in assistenza sanitaria; la modifica dell’indennità riconosciuta rapportandola alle ore di attività del personale collaboratore anziché al numero di assistiti in carico, uniformandola in tal modo a quanto previsto per i medici di medicina generale; la possibilità per i pediatri di avvalersi della collaborazione di infermieri o assistenti sanitari temporaneamente durante il periodo della campagna di vaccinazione antinfluenzale.