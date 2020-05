PAT * MEDICI DI MEDICINA GENERALE: « RINTRACCIABILI TELEFONICAMENTE PER TUTTA LA DURATA DELL’EMERGENZA COVID »

Medici di medicina generale: rintracciabili telefonicamente per tutta la durata dell’emergenza. La Provincia, l’Azienda sanitaria e le Organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale, hanno condiviso dei criteri applicativi in ordine alla reperibilità a distanza di questi medici per la durata dell’emergenza Covid-19, come previsto dal decreto legge 23/2020.

Il Comitato provinciale dei medici di medicina generale lo scorso 22 maggio ha convenuto di estendere per tutta la giornata la rintracciabilità telefonica secondo le modalità definite dall’Accordo provinciale vigente ed ha raccomandato che il personale di segreteria possa lavorare anche in smart working.

In tale sede, le Organizzazioni sindacali della medicina generale e la parte pubblica hanno inoltre auspicato la prosecuzione del dialogo anche su altre tematiche che stanno emergendo in questo periodo pandemico, al fine di trovare le migliori soluzioni.