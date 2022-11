PAT * MALTEMPO TRENTINO: « EMESSO AVVISO DI ALLERTA ORDINARIA (GIALLA), DALLE 18.00 DI GIOVEDÌ 3/11 ALLA MEZZANOTTE DI VENERDÌ 4 »

15.04 - mercoledì 02 novembre 2022

Dalle ore 18:00 di domani, giovedì 3 novembre, alle ore 24:00 di venerdì 4 novembre 2022 su tutto il territorio provinciale. Maltempo: emesso avviso di allerta ordinaria (gialla)

La Protezione civile del Trentino ha emesso un avviso di allerta ordinaria (gialla) dalle ore 18:00 di domani, giovedì 3 novembre, alle ore 24:00 di venerdì 4 novembre 2022 su tutto il territorio provinciale.

Sono attese cumulate di pioggia medie di 30 – 60 mm o localmente più di 80 mm specie a sud e nelle zone di stau. La fase più intensa delle precipitazioni è attesa nella notte tra giovedì e venerdì e nella mattina di venerdì. La quota neve, inizialmente oltre i 2000 – 2200 m, tenderà ad abbassarsi localmente fino a 1500 m circa specie nelle valli più chiuse dei settori occidentali, durante le fasi più intense ed a fine evento. Dal pomeriggio di giovedì i venti saranno in intensificazione da sud, localmente forti nella notte tra giovedì e venerdì, e tenderanno a ruotare da nord durante la mattina di venerdì, con raffiche di foehn in molte valli. Sabato non esclusa la possibilità di qualche breve bufera di neve oltre i 1700 m circa ma generalmente senza accumuli al suolo e con venti moderati o forti settentrionali, a carattere di foehn in molte valli.

Si comunica alla popolazione la necessità di:

– porre massima attenzione alle condizioni dei luoghi da percorrere, anche con automezzi;

– evitare di immettersi in aree che presentino condizioni anomale o di pericolo;

– evitare di avvicinarsi ai corsi d’acqua, alle piste ciclabili prossime ai corsi d’acqua, a zone depresse (conche e sottopassi), alle rampe ed ai versanti che possono subire smottamenti;

– evitare di sostare sotto gli alberi, impalcature, cartellonistica, segnaletica, pali e presso edifici con coperture instabili.

Si ricorda inoltre di comunicare tempestivamente al numero unico 112 eventuali situazioni di emergenza (per chiunque si trovi sul territorio dei cinque Comuni del Primiero contattare il numero verde di emergenza 800 112000).

Informazioni sulle norme di autoprotezione sono disponibili sul sito web: https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/sei-preparato