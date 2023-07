PAT * MALTEMPO: « STRADE PROVINCIALI, TUTTE RIAPERTE LE ARTERIE OSTRUITE DALLA CADUTA DI ALBERI E RAMI A CAUSA DEI TEMPORALI DI IERI »

12.55 - mercoledì 19 luglio 2023

Maltempo, torna la normalità sulle strade provinciali.Sono state tutte riaperte le arterie ostruite dalla caduta di alberi e rami a causa dei temporali di ieri.

Si stanno risolvendo i problemi che hanno interrotto la viabilità di alcune strade provinciali. I forti temporali di ieri hanno causato la caduta di diverse piante e di materiali che si sono riversati sulle sedi stradali di alcune arterie provinciali. Nella tarda mattina hanno riaperto al traffico SS 50 del Grappa e passo Rolle, dal km 102 al km 106 in località Forte Buso, nel comune di Predazzo, così come la SS 346 del passo San Pellegrino, dal km 3 al km 6 in località Fango, nel comune di Moena.

I tecnici e operai hanno lavorato senza sosta per tagliare tronchi e rami, rimuoverli dall’asfalto e in queste ore hanno ultimato i lavori di pulizia per ripristinare le condizioni di normalità e garantire il passaggio in sicurezza delle autovetture. Schianti di alberi e caduta di rami in carreggiata (subito rimossi) si sono verificati ieri lungo la SP 11 di Levico-Vetriolo in prossimità di località Compet, lungo la SP 66 di Montagnaga in prossimità del bivio per il lago di Canzolino e sulla SP 108 della Val di Centa a monte dell’abitato di Centa San Nicolò. Gli stesi fenomeni hanno coinvolto anche la val di Non in prossimità dell’abitato di Fondo sulla SS 42 del Passo del Tonale e della Mendola. Anche in questo caso gli operai del Servizio Gestione Strade sono intervenuti rapidamente per rimuovere ogni detrito dalla strada e consentire il passaggio regolare del traffico. Più lungo è stato il lavoro in val di Fiemme e Fassa, dove i fenomeni atmosferici sono stati più violenti. In questi ultimi casi la situazione si è normalizzata soltanto nella tarda mattinata odierna.