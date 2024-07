PAT * MALTEMPO: «NEL POMERIGGIO PARZIALE MIGLIORAMENTO, MA RIMANE L’INSTABILITÀ»

14.41 - venerdì 12 luglio 2024

Maltempo, nel pomeriggio parziale miglioramento ma rimane l’instabilità.Il punto su meteo e interventi della Protezione civile. Allerta fino alle 12 di domani. È in via di esaurimento la fase più intensa della perturbazione che sta interessando il territorio trentino con forti piogge, grandine, vento, causando fenomeni di smottamento, allagamenti, schianti di alberi e i conseguenti disagi sulla viabilità. Dalle 14 di oggi è atteso un parziale miglioramento con un’instabilità che però rimarrà nelle ore seguenti, in cui si alterneranno assenza di precipitazioni ed eventuali rovesci anche temporaleschi più probabili in serata e nella prima parte della prossima notte.

Si ricorda dunque al riguardo la validità dell’avviso di allerta per temporali e criticità idrogeologiche emesso dalla Protezione civile fino alle 12 di domani, sabato. Dal punto dei vista delle precipitazioni, come riportato da Meteotrentino, i valori più elevati si sono registrati a Zambana (84 millimetri), Molveno e San Martino di Castrozza, in quest’ultimo caso con più di 50 millimetri in un’ora. Per la grandine, i chicchi caduti al suolo hanno avuto dimensione inferiore ai due centimetri – qualcosa in più nella zona di Trento.

Questo l’aggiornamento condiviso per la parte meteo nella riunione della sala operativa della Protezione civile del Trentino, in cui è stato fatto il punto sul lavoro di tutto il sistema di emergenza e soccorso per gli interventi e la gestione delle chiamate. Con l’aiuto degli ispettori dei vigili del fuoco volontari è stata inoltre presa in esame la situazione distretto per distretto.

Riguardo alle situazioni principali da segnalare, nelle Giudicarie si è verificato uno smottamento sulla strada provinciale 33 di Villa Banale-Stenico che ha reso necessaria l’istituzione del senso unico alternato presso Stenico in entrambe le direzioni con divieto di transito ai veicoli di peso complessivo superiore a 35 quintali.

Da registrare inoltre la chiusura della SS 45 bis nel tratto tra Cadine e Trento – per la sola carreggiata in direzione del capoluogo – a causa della caduta di alcune piante, con deviazione del traffico leggero attraverso l’abitato di Sopramonte; la viabilità è stata da poco ripristinata.

Ruscellamenti e allagamenti si sono verificati nell’area dei laghi di Lamar.

In Primiero una colata detritica ha interrotto la statale 50 in località ponte Madonna sul rio Marmor. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari.

Il Servizio Foreste ha segnalato schianti di alberi per il vento e lievi danni diffusi sulla viabilità forestale. Uno smottamento si è verificato lungo il torrente Bedù in Val di Borzago.

La Centrale unica di emergenza ha gestito 250 chiamate solo per il maltempo attivando gli interventi dei vigili del fuoco secondo le priorità. In montagna, sono stati soccorsi degli escursionisti nella zona del Croz dell’Altissimo.

La Protezione civile del Trentino con tutte le sue strutture e i vigili del fuoco professionisti e volontari su tutto il territorio rimane in allerta. Monitorato anche il corso dei fiumi e dei torrenti. L’Adige ha registrato 400 metri cubi a Bronzolo (Alto Adige), attualmente stabile dopo l’ingrossamento delle ultime ore.

Infine un ulteriore aggiornamento sulla viabilità: prosegue l’intervento dei tecnici del Servizio Gestione strade della Provincia per ovviare all’allagamento del sottopasso a Lavis in zona industriale. Riapertura attesa nel pomeriggio.