PAT * MALTEMPO: «METEOTRENTINO, POSSIBILI TEMPORALI IN ARRIVO»

12.32 - sabato 31 agosto 2024

Meteotrentino segnala che oggi e nei prossimi giorni permane ancora tempo estivo con temperature sopra la media, ma un lieve cedimento barico ed infiltrazioni di aria più fresca ed instabile in quota determineranno un aumento della probabilità di sviluppo temporali specie nelle ore più calde ed in montagna.

La quasi assenza di ventilazione in quota determinerà la stazionarietà dei temporali e quindi il rischio maggiore sarà quello di precipitazioni abbondanti in poco tempo su aree ristrette; non è esclusa la possibilità di grandine di piccole o al più medie dimensioni.