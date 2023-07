PAT * MALTEMPO: « CONDIZIONI METEOROLOGICHE, IN SERATA ROVESCI E TEMPORALI SPARSI ANCHE DI FORTE INTENSITÀ »

11.54 - mercoledì 12 luglio 2023

Maltempo, situazione monitorata. Come previsto, e comunicato ieri attraverso l’avviso di allerta, il maltempo ha interessato il Trentino dalla serata di ieri, durante la notte e nella mattinata di oggi. La situazione è costantemente monitorata dagli uffici e dalle strutture provinciali.

Alla Centrale Unica di Emergenza durante la serata-notte sono arrivate chiamate soprattutto per alberi caduti o pericolanti, cartelli stradali divelti, problemi su alcune coperture di edifici e per qualche tombino saltato. Le zone principalmente interessate dalle chiamate sono state la città di Trento, le Giudicarie, l’Alto Garda, Predazzo e la Val Rendena.

Per quanto riguarda la rete viaria provinciale gli uffici confermano che non vi sono al momento particolari situazioni da segnalare.

I Vigili del Fuoco volontari sono intervenuti a Darè per un tetto scoperchiato; per oggi la Centrale 115 segnala inoltre, distribuiti sul territorio provinciale, una decina di interventi per caduta piante, allagamenti e dissesti e una decina di interventi per sblocco ascensori e allarmi.

La situazione è in evoluzione viste le condizioni meteorologiche di oggi. Meteotrentino prevede per oggi alternanza di tratti soleggiati, più probabili nelle ore centrali della giornata, e annuvolamenti associati a rovesci e temporali sparsi, specie la sera e nella notte, anche di forte intensità. Domani, giovedì 13, ancora instabile con probabili rovesci o temporali.