PAT * ” LUNEDì AL CINEMA “: « IL 19 AGOSTO ALLE 21 NEL CORTILE DELLE SCUOLE CRISPI IL FILM “ L’ULTIMO IMPERATORE ” »

Il 19 agosto alle 21 nel cortile delle scuole Crispi. Lunedì al cinema: “L’ultimo imperatore”. Appuntamento con “Lunedì al cinema”, rassegna di film sotto le stelle dedicata al regista Bernardo Bertolucci, organizzata da Comune di Trento, Trentino film Commission e Opera universitaria. Il 19 agosto è in programma “L’ultimo imperatore”. Il prezzo del biglietto è di 5 euro (intero) e 3 euro (ridotto per ragazzi fino a 15 anni), la proiezione si terrà alle 21 nel cortile delle scuole Crispi di Trento, in caso di pioggia sarà sospesa; la vendita dei biglietti inizia alle 20.

Sinossi:

La vera storia di Pu-Yi, incoronato nel 1908 all’età di tre anni imperatore della Cina. Il colossal italiano più conosciuto al mondo segue le tappe della sua crescita nella Città Proibita, alternandole con il rimpatrio come criminale di guerra e la rieducazione impostagli dalla Cina maoista dopo la detenzione. Alla sua morte, nel 1967, Pu-Yi è un cittadino qualsiasi della Repubblica Popolare Cinese. La pellicola, agli Oscar del 1988, ha fatto incetta di premi, aggiudicandosene ben 9 tra cui Miglior film, Miglior regia e Miglior fotografia.

Info:

Ingresso: intero 5€, ridotto 3€

Cortile scuole Crispi – Bonporti, via S. Giovanni Bosco, Trento ore 20 fino a esaurimento posti.

La vendita dei biglietti inizia un’ora prima della proiezione; in caso di pioggia la proiezione è sospesa.