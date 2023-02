PAT * LINEA VERONA-BRENNERO: « INTERRUZIONE FERROVIARIA TRA BOLZANO E TRENTO, DALLE 19.30 ALLE 07.30 NEI GIORNI 11/12 E 25/26 FEBBRAIO » (PDF ORARI)

18.05 - martedì 7 febbraio 2023

Linea Verona – Brennero, tra Bolzano e Trento interruzione della circolazione ferroviaria e sostituzione dei servizi con autobus.Dalle 19.30 di sabato 11 alle 07.30 di domenica 12 febbraio e dalle 19.30 di sabato 25 alle 07.30 di domenica 26 febbraio.

La Provincia informa che, dalle ore 19.30 di sabato 11 alle ore 07.30 di domenica 12 febbraio e dalle ore 19.30 di sabato 25 alle ore 07.30 di domenica 26 febbraio 2023 sulla linea Verona – Brennero è prevista l’interruzione della circolazione ferroviaria tra Bolzano e Trento per la posa di ponti provvisori tra le stazioni di Egna e Mezzocorona.

Durante l’interruzione i treni saranno cancellati e sostituiti con bus nella tratta Trento – Bolzano in entrambe le direzioni.

Il punto di fermata dei servizi sostitutivi per la stazione di Lavis è stato individuato presso la stazione FTM di Lavis.

In allegato i riepiloghi con le modifiche ai treni derivanti dall’interruzione e gli orari dei servizi sostitutivi.