PAT * “LE COOPERATIVE DI COMUNITà IN TRENTINO ALTO ADIGE”: « AL CONVEGNO DEL 29 GENNAIO INTERVERRà IL VICE PRESIDENTE TONINA »

Le cooperative di comunità in Trentino Alto Adige, convegno a Bolzano il 29 gennaio.

“Le cooperative di comunità in Trentino Alto Adige – nuove opportunità di partecipazione e sviluppo locale” è il tema scelto per il convegno che si terrà il prossimo 29 gennaio a Bolzano, a partire dalle ore 9.00 a Palazzo Widmann, in piazza Magnago, 1. Al convegno interverrà il vice presidente e assessore alla cooperazione Mario Tonina.

L’iniziativa è stata organizzata, in collaborazione tra loro, dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Regione Trentino Alto Adige Sudtirol, con le rispettive centrali cooperative.

La prima parte del convegno sarà dedicata al tema di cosa sono le cooperative di comunità e quali elementi le contraddistinguono. A seguire, in una tavola rotonda, il confronto su una nuova normativa per queste realtà.