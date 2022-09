PAT * LAVORO: « ASSUNZIONI NELL’ARTIGIANATO, IN ARRIVO IL CAREER DAY DI SELEZIONE DEL PERSONALE (22/9) »

19.19 - domenica 18 settembre 2022

Assunzioni nell’artigianato: in arrivo il Career day di selezione del personale. A seguito dell’evento di luglio 2022, Agenzia del Lavoro ripropone nel mese di settembre un secondo evento di reclutamento di personale per stimolare l’incontro domanda e offerta di lavoro nel settore dell’artigianato nell’area dell’Alta e della Bassa Valsugana.

Il nuovo Career day, organizzato in collaborazione con l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento, si terrà giovedì 22 settembre 2022 in fascia pomeridiana presso il Centro per l’impiego di Pergine Valsugana.

Persone di qualsiasi età interessate al lavoro nell’artigianato (giovani apprendisti o adulti), anche senza esperienza o specifica formazione, potranno candidarsi per partecipare all’evento e incontrare gli imprenditori artigiani del territorio per svolgere un colloquio.

Le figure maggiormente ricercate dalle aziende artigiane della Valsugana spaziano dall’edilizia, all’impiantistica, con particolare riguardo ai seguenti profili: idraulici, elettricisti, carpentieri in legno, operai di segheria e falegnami.

Le aziende artigiane potranno incontrare persone interessate a lavorare nel settore e, i candidati, farsi conoscere, sostenendo un colloquio direttamente con gli imprenditori.

Maggiori informazioni in merito ai specifici requisiti richiesti sono disponibili sul sito di Agenzia del Lavoro.

Per partecipare al Career day

Per partecipare al Career day, il quale si terrà giovedì 22 settembre 2022 in fascia pomeridiana presso il Centro per l’impiego di Pergine Valsugana, è sufficiente candidarsi inviando il proprio CV all’indirizzo email ido.pergine.adl@provincia.tn.it specificando nell’oggetto “Career day artigianato”.

Agenzia del Lavoro contatterà direttamente le persone selezionate per la conferma dell’appuntamento con indicazione dell’orario.

Per maggiori informazioni

Consulta la pagina dedicata sul sito di Agenzia del Lavoro: