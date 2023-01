PAT * ” LA CIASPOLADA 2023″ : « ANCHE IL PRESIDENTE FUGATTI ALL’ARRIVO DELLA 49ESIMA EDIZIONE »

19.08 - sabato 7 gennaio 2023

La Ciaspolada, anche il presidente Fugatti all’arrivo della 49esima edizione.

Anche il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti si è recato oggi alle Regole di Malosco dove si è svolta, su un percorso di 5,2 chilometri, la 49esima edizione de La Ciaspolada, che ha visto al via oltre 2000 concorrenti. “Questa edizione – questo il commento del presidente Fugatti – fa registrare numeri notevoli sia di partecipanti italiani che stranieri e dimostra come eventi di questo tipo siano importanti per il nostro territorio, in questo caso l’alta Val di Non, dal punto di vista sportivo ma anche da quello promozionale e turistico. Il prossimo anno, l’edizione numero 50, sarà un momento di arrivo ma anche di partenza verso nuovi risultati. Voglio rivolgere un ringraziamento a tutte le associazioni, le amministrazioni comunali, gli enti, gli sponsor, i volontari, le forze dell’ordine, gli appartenenti alla Protezione civile, che hanno dato un contributo significativo all’organizzazione e allo svolgimento di questo evento”.

L’edizione 2023 è stata vinta dal giudicariese Alberto Vender seguito da un altro giudicariese, Marco Filosi. Nella classifica femminile prima è risultata la catalana Celia Balcells Serra. Alla manifestazione hanno presenziato anche l’assessore provinciale Giulia Zanotelli e l’assessore regionale Lorenzo Ossanna.