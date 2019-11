PAT * JOB&ORIENTA 2019: « L’ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE TRENTINA SI PRESENTA A VERONA, DAL 28 AL 30 NOVEMBRE »

Job&Orienta 2019: l’Alta Formazione Professionale trentina si presenta a Verona. Dal 28 al 30 novembre a Verona, la 29^ edizione del salone su orientamento, scuola, formazione e lavoro.

Il sistema di Alta Formazione Professionale trentina parteciperà anche quest’anno con un proprio stand dedicato all’offerta formativa 2020/2021 a Job&Orienta, il più grande salone su orientamento, scuola, formazione e lavoro. La manifestazione, che si terrà alla Fiera di Verona dal 28 al 30 novembre 2019, rappresenta un luogo d’incontro privilegiato con il mondo della scuola e della formazione e offre ai giovani interessanti spunti per l’orientamento.

Anche quest’anno gli Istituti scolastici e i Centri di Formazione che attuano i percorsi di Alta Formazione Professionale in Trentino saranno presenti allo stand del Dipartimento Istruzione e cultura della Provincia autonoma di Trento, da giovedì 28 a sabato 30 novembre 2019, nel padiglione 7 (percorso argento) della Fiera di Verona, per la 29ª edizione della mostra-convegno Job&Orienta.

L’Alta Formazione Professionale in Trentino è la formazione terziaria non accademica equiparata al sistema nazionale degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), che rilascia il titolo di tecnico superiore. L’offerta formativa riguarda figure professionali con forte specializzazione, significative competenze tecnico-scientifiche e professionali ed elevati gradi di autonomia e responsabilità. Gli indirizzi attivi sono 13 e riguardano i settori energia, edilizia sostenibile, informatica, meccatronica, manifattura digitale, management dell’ospitalità, gestione centro benessere, alta ristorazione, servizi filiera turistica, comunicazione multicanale, marketing e commercio internazionale, agrifood e gestione verde.

Tali percorsi vengono realizzati da Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado o da Istituti/Centri di Formazione Professionale mediante un partenariato formalizzato con associazioni imprenditoriali di categoria, singole imprese, istituzioni scolastiche e formative, centri di ricerca. I coordinatori e referenti dei percorsi di Alta Formazione Professionale e alcuni studenti saranno presenti allo stand durante la fiera per fornire informazioni e testimonianze sui piani di studio e sulle prospettive dei percorsi.

Per informazioni: Ufficio pedagogico-didattico formazione professionale telefono 0461 494325 – 0461 494314 oppure www.vivoscuola.it/afp