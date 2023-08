PAT * ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE: « ESAME DI STATO, PROCEDURA STRAORDINARIA PER L’ACCESSO AL CORSO ANNUALE »

12.02 - lunedì 21 agosto 2023

Istruzione e Formazione professionale, procedura straordinaria per l’accesso al Corso Annuale per l’Esame di Stato. Istruzione e Formazione professionale: su proposta dell’assessore all’istruzione Mirko Bisesti, la Giunta provinciale ha adottato un provvedimento che istituisce una procedura straordinaria per l’accertamento dei prerequisiti per l’accesso al Corso Annuale per l’Esame di Stato (Capes) riservato agli studenti e studentesse in possesso del Diploma Professionale di Tecnico nell’Istruzione e Formazione Professionale.

Si svolgerà presso l’ITT Buonarroti di Trento, in via Brigata Acqui n. 15, nelle giornate del 30 agosto per la prova di italiano e del 31 agosto per la prova di matematica, una sessione unica straordinaria provinciale, per il solo anno 2023-2024, per l’accertamento dei prerequisiti per l’accesso al Capes. Potranno parteciparvi gli studenti risultati non idonei nelle sessioni ordinarie, che si sono svolte nel mese di luglio 2023, o quelli che, pur avendo aderito alle sessioni, non vi avevano partecipato.

“E’ un segnale di attenzione – sottolinea l’assessore Bisesti – nei confronti degli studenti della Formazione professionale che desiderano intraprendere il Corso Annuale per l’Esame di Stato, 5° anno, in una prospettiva di crescita personale e orientata ad un possibile percorso di formazione terziaria, Alta formazione professionale, Afam o Università. Questo in linea con l’obiettivo, definito nel Programma di Sviluppo Provinciale, di innalzare i livelli di istruzione e formazione con attenzione alla qualità del sistema e alle esigenze di sviluppo dei territori”.

Diversamente dagli anni precedenti, il numero degli idonei e delle idonee nelle prove di accertamento ordinarie, che si sono svolte nello scorso mese di luglio, è stato sensibilmente inferiore alla media. Si è dunque deciso di offrire ai ragazzi una seconda opportunità anche in considerazione dei possibili effetti nei confronti di studenti e studentesse delle restrizioni dovute all’emergenza Covid, con un utilizzo massivo della didattica a distanza negli anni centrali del loro percorso formativo.

Il Corso Annuale per l’Esame di Stato (Capes) consente di sostenere l’esame di Stato per il conseguimento del Diploma di Istruzione Professionale. E’ una possibilità prevista dalla normativa dell’istruzione professionale statale riferita alle sole Province autonome di Trento e di Bolzano e da un Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca e le Province autonome di Trento e di Bolzano.