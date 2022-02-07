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PAT – ISPAT * SPESA PUBBLICA IN CONTO CAPITALE A PREZZI CORRENTI SU POPOLAZIONE RESIDENTE TOTALE: « IN TRENTINO 2.194 MILIONI NEL 2019, SALITI A 2.268 NEL 2020 / IN ITALIA (738 – 872) »

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