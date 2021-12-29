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PAT – ISPAT * RICERCA E SVILUPPO – ANNO 2017: « IN TRENTINO STANZIATI 232 EURO PER ABITANTE, IN ITALIA 145 / IN EUROPA 191 (AREA 28) »

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