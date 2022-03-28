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PAT – ISPAT * MATRIMONI IN TRENTINO: « DATI DAL 1995 AL 2020, IN 25 ANNI I RITI RELIGIOSI CALATI DA 1.818 A 193 / I DIVORZI CRESCIUTI DA 246 A 772 (DATO DEL 2018) »

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