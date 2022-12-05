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PAT – ISPAT * ENTRATE PER TITOLO (2008-2021): « LE RISCOSSIONI COMPLESSIVE, NEL 2008 ERANO 4 MILIARDI E 39 MILIONI DI EURO, CRESCIUTI A 5 MILIARDI E 157 MLN NEL 2021 »
PAT – ISPAT * ENTRATE PER TITOLO (2008-2021): « LE RISCOSSIONI COMPLESSIVE, NEL 2008 ERANO 4 MILIARDI E 39 MILIONI DI EURO, CRESCIUTI A 5 MILIARDI E 157 MLN NEL 2021 »
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07.51 - lunedì 05 dicembre 2022
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