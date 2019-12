PAT * IPRASE – CONFERMATO DIRETTORE LUCIANO COVI: BISESTI, « GRAZIE PER QUANTO HA FATTO FINO AD OGGI CON PROFESSIONALITà ED IMPEGNO »

Iprase: Luciano Covi confermato direttore. Luciano Covi è stato confermato, fino al termine della legislatura, alla direzione dell’Iprase, l’Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa. Lo ha deciso oggi la Giunta provinciale su proposta del presidente, Maurizio Fugatti.

Laurea in economia politica, esperienza pluriennale nel campo della ricerca educativa e formativa, con numerose pubblicazioni a suo carico, Luciano Covi è stato professore di economia e politiche del lavoro presso l’Università di Trento. Ha partecipato, inoltre, a molteplici seminari, in qualità di relatore, inerenti la ricerca e la didattica.

“Ringrazio il dottor Covi – commenta l’assessore all’istruzione e cultura, Mirko Bisesti – per quanto fatto fino ad oggi con professionalità ed impegno. Il rinnovo premia il suo lavoro ed è importante per le numerose ed avvincenti sfide del futuro, che sono già state oggetto di confronto fra me – spiega Bisesti – e il direttore di Iprase”.

I complimenti e l’augurio di buon lavoro sono arrivati anche dal presidente dell’Istituto, il professore Renato Troncon.