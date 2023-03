PAT * INVERNO METEOROLOGICO: « NEI MESI DI DICEMBRE – GENNAIO – FEBBRAIO È RISULTATO PIÙ SECCO E CALDO DELLA MEDIA »

07.07 - venerdì 10 marzo 2023

Inverno meteorologico (dicembre, gennaio e febbraio) più secco e molto più caldo della media. L’inverno meteorologico (dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023) è risultato più secco e molto più caldo della media. Le precipitazioni sono risultate nella media per dicembre e gennaio ma, con febbraio del tutto asciutto, la precipitazione cumulata dell’inverno è risultata inferiore alla media ma comunque superiore a quella dell’inverno scorso. Le temperature sono state quasi sempre sopra la media, fatta eccezione per alcuni periodi, soprattutto in dicembre, tanto che a Trento Laste l’inverno meteorologico 2022 – 2023 risulta il terzo più caldo dal 1921, battuto solo dal 2006 – 2007 e dal 2019 – 2020.

Si evidenzia il periodo particolarmente mite dei primi giorni del 2023: la notte di Capodanno, a Trento Laste, è stata la più mite dal 1921, mentre la minima giornaliera più alta del gennaio 2023 (7,2 °C) risulta seconda solo a quella del gennaio 1974 (8 °C).

Questi i dati di Meteotrentino.