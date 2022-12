PAT * ‘INFORMAZIONE LOCALE – LEGGE 18 7/12/2016: « ILLICEITÀ DATI “GOOGLE ANALYTICS”, SOSPESI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE » (PDF DELIBERA)

17.08 - giovedì 29 dicembre 2022

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2485 Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 7 dicembre 2016, n. 18 e s.m. “Interventi di promozione dell’informazione locale”.

Sospensione dei termini per la presentazione delle domande a valere sui Criteri e modalità per l’applicazione della legge, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 293 del 23 febbraio 2017 e s.m..

Il giorno 22 Dicembre 2022 ad ore 08:45 nella sala delle Sedute

in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

MARIO TONINA MATTIA GOTTARDI STEFANIA SEGNANA ACHILLE SPINELLI

MIRKO BISESTI ROBERTO FAILONI GIULIA ZANOTELLI

NICOLA FORADORI

Presenti:

Assenti:

Assiste:

VICEPRESIDENTE ASSESSORE

ASSESSORE

IL DIRIGENTE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

La legge provinciale 7 dicembre 2016, n. 18 e s.m. “Interventi di promozione dell’informazione locale” promuove il pluralismo dell’informazione locale, con particolare riguardo all’informazione resa dai mezzi di comunicazione ad accesso gratuito per il pubblico, sostenendo la diffusione di contenuti informativi di interesse locale per l’incremento della conoscenza della realtà istituzionale, sociale, sanitaria, economica, lavorativa e culturale dei territori che caratterizzano la realtà provinciale e la diffusione dell’informazione di utilità pubblica, delle opportunità offerte dall’Europa, nonché la valorizzazione delle minoranze linguistiche ladina, mochena e cimbra.

Al contempo la Provincia si impegna a sostenere i livelli occupazionali delle imprese del settore dell’informazione locale ed a promuovere la professionalità e l’innovazione tecnologica nell’informazione. Per le finalità previste dalla legge, la Provincia può concedere un contributo a titolo di “de minimis” alle emittenti radiotelevisive locali e ai portali di informazione locali di cui all’art. 3 della legge, aventi i requisiti illustrati nell’art. 4 della medesima e nelle disposizioni attuative richiamate all’art. 7 ed approvate con apposita deliberazione della Giunta provinciale.

Pertanto, con deliberazione della Giunta provinciale n. 293 di data 23 febbraio 2017, successivamente modificata con deliberazioni n. 1603 del 18 ottobre 2019 e n. 2272 del 22 dicembre 2020, sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dall’art. 2, comma 1 della legge provinciale n. 18/2016 e s.m..

Tali criteri prevedono, ai fini dell’individuazione dell’an e del quantum del contributo a favore dei portali online, l’accertamento del numero di utenti unici giornalieri mediante la piattaforma Google Analytics.

Preso atto che il Garante della Privacy, in particolare a seguito della sentenza C-311/18 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ha dichiarato, con provvedimento n. 224 data 9 giugno 2022, l’illiceità dei trattamenti effettuati per il tramite di Google Analytics, in conseguenza del trasferimento di dati degli utenti negli Stati Uniti, Paese privo di un adeguato livello di protezione, si rende necessario sospendere i termini per la presentazione delle domande a valere sui richiamati criteri, in attesa di nuove valutazioni da parte della Struttura provinciale competente.

Tale necessità risponde all’esigenza di evitare di esporre l’Amministrazione e gli operatori privati a notevoli rischi di natura sia sanzionatoria sia risarcitoria, derivanti da violazioni al Regolamento (UE) 2016/679, vista la loro qualità di titolari del trattamento.

Poiché con la presente deliberazione si intende prendere atto del provvedimento assunto dal Garante della Privacy e tenuto conto che gli interventi proposti in via transitoria non incidono

sull’individuazione dei soggetti beneficiari, sulle modalità di concessione dei contributi, sulle

misure di intervento e sugli obblighi o vincoli, si prescinde dall’acquisizione dei pareri di cui

all’articolo 7, comma 4 della L.P. 18/2016.

Vista la finalità del provvedimento, si prescinde dall’acquisizione formale preventiva dei pareri dei

servizi di staff di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 6/2016 demandando tale esame

ad avvenuta approvazione dello stesso.

Tutto ciò premesso,

– udita la relazione

– vista la legge provinciale 7 dicembre 2016, n. 18 “Interventi di promozione dell’informazione

locale” e s.m.;

– visto l’art. 56 e l’Allegato 4/2 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive

modificazioni;

– vista la deliberazione della Giunta provinci –

d eli b er a

ale n. 6 del 15 gennaio 2016 e s.m.;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

1. di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, di quanto dichiarato dal Garante della Privacy con provvedimento n. 224 di data 9 giugno 2022, ovvero l’illiceità dei trattamenti effettuati per il tramite di Google Analytics;

2. di sospendere, alla luce di quanto riportato al punto 1., i termini per la presentazione delle domande a valere sui criteri e sulle modalità di applicazione della legge provinciale 7 dicembre 2016, n. 18 e s.m. “Interventi di promozione dell’informazione locale”, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n 293 del 23 febbraio 2017 e s.m., in attesa di nuove valutazioni da parte della Struttura provinciale competente;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.