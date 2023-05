PAT * INCONTRO CON MINISTRO CROSETTO: FUGATTI E IANESELLI, « ILLUSTRATE LE PROPOSTE PER L’AREA DEL NUOVO POLO OSPEDALIERO »

19.39 - giovedì 25 maggio 2023

Fugatti: “Provincia e Comune hanno illustrato la loro proposta. Siamo fiduciosi”. Area per il nuovo polo ospedaliero. Confronto con il ministro Crosetto.

Il tema degli alloggi militari a Trento e delle aree necessarie allo sviluppo del nuovo Polo ospedaliero e universitario è stato al centro di un incontro fra il ministro alla Difesa, Guido Crosetto, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti ed il sindaco del capoluogo, Franco Ianeselli, accompagnati dai direttori generali delle rispettive amministrazioni.

“Abbiamo spiegato al ministro – commenta Fugatti – la necessità di riaggiornare con lo Stato i termini dell’accordo quadro alle necessità che oggi le due amministrazioni manifestano per realizzare al meglio il Nuovo polo ospedaliero e universitario, che esige ora spazi maggiori”.

“La proposta sottoposta al ministro prevede di costruire gli alloggi per i militari in una diversa posizione, altrettanto centrale e funzionale. Abbiamo trovato nel ministro un interlocutore attento – conclude Fugatti – e sono fiducioso che in tempi brevi si trovi ‘intensa anche a livello tecnico”