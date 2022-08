PAT * IMER – MALGA AGNEROLA: « CANE DA CONDUZIONE ATTACCATO DA BRANCO DI LUPI, OPERATO DAL VETERINARIO PROSSIMAMENTE GLI ESITI »

17.18 - martedì 16 agosto 2022

Malga Agnerola di Imer, cane da conduzione attaccato dai lupi. Un cane da conduzione è stato ferito da un branco di lupi a malga Agnerola, nel comune di Imer. L’animale – una femmina di pastore del Lagorai – è stato oggetto di un attacco attorno alle 4 del mattino del 15 agosto nei pressi della struttura. Operato dal veterinario, servirà qualche giorno per conoscere gli esiti.

Nei pascoli a quasi 1.600 metri di quota si trovano in alpeggio pecore e capre custodite in un recinto elettrificato: quello di ieri è stato il secondo tentativo di attacco verso il bestiame da parte dei lupi, mentre in una terza occasione i predatori hanno ucciso un ovino.

Il gestore della malga è stato svegliato dall’abbaiare dei cani: i tre cani da pastore Maremmano-abruzzese che accompagnano il bestiame nel recinto sono riusciti a difendere pecore e capre, mentre uno degli altri 3-4 cani da conduzione presenti è stato attaccato e ferito.