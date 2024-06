PAT * GRANDI CARNIVORI: FAILONI AI COMUNI DELLE GIUDICARIE, «AL VIA LA SOSTITUZIONE DEI CASSONETTI UMIDO, CON CONTENITORI A PROVA ORSO»

21.05 - venerdì 28 giugno 2024

Grandi carnivori: confronto fra l’assessore provinciale Roberto Failoni ed i Comuni delle Giudicarie. Ha fatto tappa nuovamente a Tione il giro di consultazioni promosso dall’assessore provinciale all’artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca con delega ai grandi carnivori, Roberto Failoni per approfondire il confronto con gli amministratori locali sul tema della presenza dell’orso in Trentino.

Un incontro utile a fornire informazioni corrette sulle questioni più dibattute, a partire dal numero di esemplari stimati fino all’utilizzo di strumenti di protezione, come lo spray anti-orso, o di conoscenza e informazione, come la nuova cartellonistica voluta dalla Provincia per avvisare popolazione e turisti dei rischi ed al tempo stesso favorire la conoscenza delle pratiche da adottare per contenerli.

La delicatezza della situazione è stata peraltro sottolineata dagli interventi di sindaci e consiglieri: il numero importante di esemplari presenti, i continui avvistamenti e le predazioni sono fonte di preoccupazione che si trasforma spesso in paura a frequentare boschi e alture.

L’assessore ed i tecnici presenti hanno fatto il punto della situazione, dalle richieste al governo di poter estendere l’utilizzo dello spray anche ad altre categorie (oggi è riservato solo ai forestali perché ritenuto un’arma), al piano di sostituzione dei cassonetti dell’umido con contenitori speciali a prova di orso, fino alla implementazione delle attività di comunicazione destinate sia ai residenti sia ai turisti.

Azioni – ha ricordato l’assessore – che richiedono però un’assunzione corale di responsabilità, ribadendo la fiducia nella professionalità dei forestali con l’invito a tutti alla massima collaborazione, utilizzando ad esempio il 112 per le chiamate di emergenza e seguendo i consigli riportati anche sul sito grandicarnivori.it