PAT * GIOVANI AGRICOLTORI: « LA GIUNTA PROVINCIALE HA INTEGRATO LE RISORSE DESTINATE ALL’OPERAZIONE 6.1.1., FONDI AGGIUNTIVI PER 3.5 MLN »

Giovani agricoltori, accolte tutte le domande del bando PSR. La Giunta provinciale ha integrato le risorse destinate all’operazione 6.1.1.

Tutte le domande presentate sul bando 2019 da giovani agricoltori per ottenere il sostegno previsto dal PSR potranno essere accolte. E’ quanto annuncia l’assessore all’agricoltura Giulia Zanotelli dopo l’approvazione da parte della Giunta provinciale di una delibera che dispone l’ integrazione delle risorse finanziarie dell’operazione 6.1.1 “giovani Agricoltori” del PSR 2014-2020 con fondi aggiuntivi a totale carico della Provincia per 3.500.000 euro. La disponibilità di risorse per il bando 2019 ammontava a 380.000 euro di spesa pubblica cofinanziata ai quali andranno quindi ad aggiungersi i 3.500.000 euro stanziati oggi.

Sul bando 2019 dell’operazione 6.1.1 “giovani agricoltori”, che si è chiuso il 31 ottobre, sono state presentate 90 domande. Considerato che il premio è di 40.000 euro e che si hanno a disposizione 380.000 euro di spesa cofinanziata più 3.500.000 di aiuti a totale carica.